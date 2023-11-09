«Юморист и актер»: в США открыли глаза на истинную суть Зеленского Фил Джиральди: Зеленский не справился с уготованной США ролью борца за свободу

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Вашингтон наконец-то понял, что Киеву не одержать победы в противостоянии с Россией, заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Кроме того, подчеркнул эксперт, до американских властей дошло, что президент Украины не справился с ролью «борца за свободу», которую для него подготовили Штаты.

Каким-то чудом нечто проникло в их (американских политиков. — NEWS.ru) твердые лбы, и они поняли, что не выиграют эту войну <...> В конце концов, он (Зеленский. — NEWS.ru) юморист, актер. Он далеко не политический тяжеловес, и, я думаю, теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи, — отметил Джиральди.

По мнению эксперта, теперь Вашингтон подталкивает Киев к поиску альтернативных вариантов действий, подводит к снижению накала боев. Поэтому в ближайшие месяцы ситуация начнет понемногу меняться, уверен Джиральди.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимиру Зеленскому через время придется соглашаться на гораздо худшие условия на мирных переговорах с Россией, поскольку из-за безграничного доверия к США политик упустил свой шанс на благоприятный исход. Это стало роковой ошибкой, из-за которой украинский глава закончит так же, как и все, кто поверили Штатам, — потеряет свой пост, а, возможно, и жизнь, резюмировал Макгрегор.