YouTube запретил ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ контент

Сервис YouTube запретил публиковать контент, содержание которого ставит под сомнение результаты выборов. Данное правило действует, в частности, в отношении выборов в бундестаг Германии. Об этом говорится в «Правилах в отношении ложной информации о выборах» видеохостинга.

В документе сообщается , что в контент, ставящий итоги выборов под сомнение, попадают материалы, содержащие ложные утверждения, что на результаты каких-либо прошедших всеобщих выборов оказали влияние «масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем», когда были официально утверждены финальные результаты.

Данное правило распространяется на все состоявшиеся выборы в США, а также парламентские выборы 2021 года в Германии.

Также запрещены материалы, в которых заявляется, что формирование нового правительства или выборы и назначение нового канцлера Германии являются неправомерными, — говорится в пояснении к правилам.

При этом на YouTube может быть опубликовано видео, не соответствующее правилам видеохостинга, однако тогда данный контент должен содержать «опровержения спорных утверждений» или иметь дополнительный контекст.

Не соответствующий правилам контент будет удаляться. Если пользователь, размещающий подобные материалы, нарушит правила трижды, его канал будет заблокирован.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Большинство голосов (25,7%) набрала Социал-демократическая партия. У правящего блока ХДС/ХСС лишь 24,1%. На третьем месте зелёные (14,8%), на четвёртом — Свободная демократическая партия (11,5%), на пятом — «Альтернатива для Германии» (10,3%).