YouTube удалил видеоролик кандидата в президенты США YouTube удалил ролик с кандидатом в президенты США Кеннеди из-за дезинформации о вакцинах

Фото: Anthony Behar / dpa / Global Look Press

Видеохостинг YouTube удалил видеоролик кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди — младшего из-за подозрения в распространении ложной информацией о вакцинации, передает NBC News. Кеннеди-младший является племянником 35-го президента Джона Кеннеди. В компании пояснили, что на видео присутствует информация о хронических побочных эффектах после вакцинации.

Мы убрали видео <...> за нарушение общей политики YouTube по не соответствующей действительности информации о вакцинации, которая запрещает контент, предполагающий, что вакцины вызывают хронические побочные эффекты, помимо редких побочных эффектов, признанных медицинскими властями, — сказано в пресс-релизе YouTube.

Политик при этом выразил сомнения в целесообразности цензуры кандидатов в президента США медиаплатформами.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил на своей странице в Twitter о «немыслимой» ситуации, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своему основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден «на протяжении нескольких десятилетий» хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что «верит в верховенство закона».