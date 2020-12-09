YouTube начинает удаление роликов про фальсификации на выборах в США

https://static.news.ru/photo/1e6bf9c0-3a3f-11eb-a812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский видеохостинг YouTube начал удалять материалы, содержащие утверждения об ошибках или подтасовках во время выборов президента США, которые состоялись 3 ноября. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

С сегодняшнего дня и в дальнейшем мы начинаем убирать любую информацию, которая вводит людей в заблуждение и содержит утверждения относительно того, что масштабные подтасовки или ошибки изменили исход президентских выборов в США в 2020 году, — говорится в сообщении.

К такой информации относятся ролики с утверждением, что кандидат на пост президента США победил в результате ошибок при подсчёте бюллетеней или из-за ошибок в компьютерных программах. Политика по уничтожению подобной информации будет проводится с сегодняшнего дня и в предстоящие недели. Новости и комментарии по этим вопросам будут сохранены, если имеют «достаточный образовательный, документальный, научный или художественный контекст».

Журналисты телеканала CNN утверждают , что решение видеохостинга будет иметь последствия для телеканалов или блогеров, которые сомневаются в победе 78-летнего демократа Джо Байдена на выборах.

Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп не признаёт свое поражение. Он заявил о масштабных фальсификациях. Команда политика подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, администрация Трампа считает незаконным голосование по почте.

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон потребовал аннулировать итоги выборов в четырёх штатах. Соответствующий иск подан в Верховный суд США.