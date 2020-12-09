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YouTube начинает удаление роликов про фальсификации на выборах в США

19:46, 09 декабря 2020
Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский видеохостинг YouTube начал удалять материалы, содержащие утверждения об ошибках или подтасовках во время выборов президента США, которые состоялись 3 ноября. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

С сегодняшнего дня и в дальнейшем мы начинаем убирать любую информацию, которая вводит людей в заблуждение и содержит утверждения относительно того, что масштабные подтасовки или ошибки изменили исход президентских выборов в США в 2020 году, — говорится в сообщении.

К такой информации относятся ролики с утверждением, что кандидат на пост президента США победил в результате ошибок при подсчёте бюллетеней или из-за ошибок в компьютерных программах. Политика по уничтожению подобной информации будет проводится с сегодняшнего дня и в предстоящие недели. Новости и комментарии по этим вопросам будут сохранены, если имеют «достаточный образовательный, документальный, научный или художественный контекст».

Журналисты телеканала CNN утверждают, что решение видеохостинга будет иметь последствия для телеканалов или блогеров, которые сомневаются в победе 78-летнего демократа Джо Байдена на выборах.

Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп не признаёт свое поражение. Он заявил о масштабных фальсификациях. Команда политика подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, администрация Трампа считает незаконным голосование по почте.

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон потребовал аннулировать итоги выборов в четырёх штатах. Соответствующий иск подан в Верховный суд США.

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