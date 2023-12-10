«Ясно дал понять»: в США расшифровали послание Байдена Путину Скотт Риттер: Байден встал на путь ядерной конфронтации между РФ и США

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Политика президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, написал на своей странице в соцсети Twitter (X) бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, именно такой сигнал американский лидер передал российскому президенту Владимиру Путину.

Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО, — высказался Риттер.

Аналитик также отметил, что Европа боится переизбрания Дональда Трампа в 2024 году из-за того, что он может распустить НАТО. Однако чувство самосохранения требует возвращения республиканца на президентский пост, резюмировал Риттер.

Ранее Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия может вторгнуться в какую-то страну НАТО. Это, по его словам, втянет США в конфликт.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в свою очередь заявил, что США высоко оценивают риск поражения Украины в конфликте с Россией, если Киев не получит дополнительную помощь от Вашингтона. Он предположил, что Байден обсудит вопрос продолжения помощи Украине с лидерами стран G7. До этого американский лидер назвал «полным безумием» отказ выделить запрашиваемые администрацией средства для помощи Украине.