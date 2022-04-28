Ярошенко рассказал, кто подставил его и Бута Лётчик Ярошенко рассказал, кто подставил его и Бута

Фото Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский лётчик Константин Ярошенко рассказал о людях, которые подставили его и россиянина Виктора Бута, который отбывает сейчас срок в американской тюрьме, в интервью «Известиям». По его словам, его задержание было запланировано заранее.

Некий Энди Маккей, работал на США, и мне позвонил, и говорит, не хочешь там что-то. Все начиналось по поводу самолёта. Потом ещё один агент, они приехали на Украину в Киев, отель «Континенталь», переговоры, с различными оборотами речи, а мой английский (плохой — NEWS.ru). <...> Они говорят: ты перевезёшь груз, дипломатическую почту? Конечно, а потом идут абстракции, — сказал Ярошенко.

Он отметил, что его задержание планировалось заранее. А наёмнику, который это сделал, заплатили сотни тысяч долларов.

И адвокат подала чёткие ясные заявление о том, что дело фабриковалось США. А вот зачем это уже другой вопрос. По поводу Маккея, этот «кровавый мальчик» выступал потом против меня стоял, и буквально через два года ему заплатили $450 тыс. за мою подставу. И был такой ещё Спирос Антониадес, они заплатили ему полтора миллиона долларов за мою подставу, — сказал Ярошенко.

Он также отметил, что его задержание было частью плана по аресту Виктора Бута.

Ярошенко арестовали сотрудники правоохранительных органов США в Либерии в 2010 году по обвинению в организации транспортировки крупной партии кокаина. Затем его депортировали в США, где в 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам лётчик отрицал вину.

Ранее стало известно, что российский лётчик прибыл в Москву, встретился с семьёй. Москва и Вашингтон 27 апреля обменяли осуждённого в России американского студента Тревора Рида на Ярошенко, который находился в американской тюрьме с 2010 года.