Ярошенко отказали в тестировании на COVID в тюрьме

https://static.news.ru/photo/a4804d12-904a-11ea-a86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, не тестируют на коронавирус, несмотря на наличие у него симптомов заболевания. Об этом рассказала его жена Виктория.

Ждут, когда пандемия утихнет, и тогда, возможно, возьмут эти анализы, — цитирует её ТАСС.

Адвокат пилота Алексей Тарасов некоторое время назад рассказал, что Ярошенко испытывает характерные для коронавируса симптомы. Администрация тюрьмы заверила генконсульство РФ в Нью-Йорке, что пилот направлен на медобследование. Однако, по словам его супруги, медпомощь Ярошенко так и не была оказана.

Ярошенко оказался в американской тюрьме в 2011 году. Его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в преступных намерениях по транспортировке в США крупной партии кокаина. Пилот свою вину отрицает и считает, что дело против него было сфабриковано.

Ранее NEWS.ru писал, что Ярошенко отказали в досрочном освобождении из-за пандемии коронавируса. Адвокат пообещал, что это решение будет обжаловано в Федеральном бюро тюрем.