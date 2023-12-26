Япония начнет переговоры с США о ракетах для Patriot в начале 2024 года

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Представители Японии и США в начале 2024 года начнут консультации по вопросу передачи американской стороне имеющихся у японских вооруженных сил ракет для систем ПРО Patriot, сообщил телеканал NHK. Там отметили, что для начала будут организованы поставки PAC-2, которые созданы для перехвата самолетов и крылатых ракет.

В перспективе Япония будет поставлять США и ракеты PAC-3, используемые для противодействия баллистическим ракетам. Перед консультациями правительство Японии 22 декабря упростило правила экспорта оборонного оборудования, позволив поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Великобританию. До этого Токио мог поставлять лишь компоненты вооружений.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что решение японских властей передать США ракеты для противоракетных систем послужит укреплению безопасности страны и всего Индо-Тихоокеанского региона. По его словам, ВС США в тесной координации с Силами самообороны (СВ) Японии будут располагать убедительными возможностями для сдерживания и ответных мер.

Ранее сообщалось, что Москва примет меры для укрепления обороноспособности на фоне совместных военных учений Японии, США и Австралии в непосредственной близости от своих границ. Соответствующее заявление опубликовал российский МИД. Посольству Японии заявлен решительный протест. Указано, что РФ рассматривает данную ситуацию как потенциальную угрозу своей безопасности.