Ядерные тайны ВМС США обернулись угрозой онкологии для тысяч офицеров NBC: командование ВМС США скрывало от военных проблемы с радиацией на базе

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Американское военное командование годами скрывало информацию о радиоактивном загрязнении на базе ВМС США в Калифорнии, сообщает NBC News. По данным телеканала, сейчас этот объект не функционирует, однако за время работы через него прошли десятки тысяч человек, которым теперь грозят онкологические заболевания.

Военно-морским силам известно о множественных загрязнениях окружающей среды на базе более 20 лет. В 2008 году они провели исследование, в ходе которого была обнаружена радиация, а затем в 2023 году впервые публично задокументировали обнаружение радия-226 и стронция-90, — сказано в публикации.

Проблема в том, отмечают авторы статьи, что командование не удосужилось проинформировать об угрозе военнослужащих. В качестве оправдания представитель ВМС заявил об отсутствии механизма уведомления о возможном облучении после прекращения работы базы.

Ранее группа исследователей из Иркутской области потеряла радиационный источник с цезием-137 во время работ по поиску нефти. Специалисты «ТНГ-Групп» направлялись из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению, с собой у них был радиационный источник ИГИ-Ц-4-2, представляющий собой небольшую капсулу в защитном коробе, необходимый для разведки.