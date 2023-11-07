Ядерная зависимость. Смогут ли США избавиться от российского урана Эксперт Межуев: у Казахстана хватит урана, чтобы поставлять его в США вместо РФ

Фото: IAEA Imagebank/flickr.com

Вашингтон беспокоит его зависимость от российского ядерного топлива. По оценкам американских специалистов, это угрожает нацбезопасности США, что вынуждает Белый дом искать замену поставкам урана из России. Но, как пишут американские СМИ, сделать это не так просто. Какие страны готовы поставлять США ядерное топливо и смогут ли они в полной мере заменить Россию, — в материале NEWS.ru.

Как сильно США зависят от России в атомной энергетике

Зависимость США от российского ядерного топлива — критическая для национальной безопасности страны, заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф. По ее словам, Вашингтон закупает у поставщиков из России как минимум 20% такого топлива. При этом она также признала, что Москва контролирует около 50% мировых мощностей по обогащению урана в области атомной энергетики. Поэтому, по словам американской чиновницы, необходимо принимать меры для предотвращения этой зависимости.

«Москва много лет с успехом работала над подрывом американской цепочки ядерных поставок, выбрасывая дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки. Без действий с нашей стороны Россия продолжит удерживать этот рынок, <...> это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости», — сказала Хафф.

Несмотря на напряженные отношения Москвы и Вашингтона, американцы пока не могут позволить себе отказаться от российского топлива. Российские СМИ в конце октября писали, что президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить $6 млрд на усиление энергобезопасности, около двух миллиардов из которых будут направлены на создание своего топлива для ядерных реакторов.

В опубликованном на сайте Белого дома сообщении не приводится конкретная сумма, которую Байден попросил выделить на усиление энергобезопасности, однако говорится, что улучшение долгосрочных внутренних возможностей по обогащению урана — это приоритет национальной безопасности, поскольку «зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности». Другими словами, Вашингтон стремится избавиться от какой бы то ни было зависимости от Москвы в ядерной сфере.

«Если не принять меры, Россия продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб союзникам и партнерам США. Для успеха этой инициативы необходимо также ввести долгосрочный запрет на импорт обогащенной урановой продукции из Российской Федерации в США», — говорится в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько урана США закупают в России

После начала российской военной операции на Украине США ввели санкции против большинства секторов российской экономики, однако поставки урана под ограничения не попали. По итогам первого полугодия 2023 года США закупили у России 416 т урана на $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года. За последний год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля России в американском урановом импорте выросла до 32%.

Помимо России, США в этом году на 28% нарастили закупки урана у Великобритании, заплатив королевству $383,1 млн. Наибольший прирост поставок пришелся на Францию, которая ввезла на американский рынок урана на $319 млн против $1,9 млн в 2022 году. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия ($277 млн) и Канада ($247,5 млн).

В июне газета The New York Times сообщала, что Вашингтон продолжает закупать у Москвы обогащенный уран, несмотря на стремление США разорвать экономические связи с Россией. По данным издания, американские компании платят около $1 млрд в год за российское топливо, на основе которого в США вырабатывается более половины безэмиссионной энергии.

Всего в США сейчас работают 93 реактора суммарной мощностью 95,5 ГВт, генерирующих пятую часть всей энергии в стране.

Смогут ли США обойтись без российского ядерного топлива

Сейчас американские компании не занимаются обогащением урана. Этим в США занимается европейский консорциум Urenco (Британия, ФРГ, Нидерланды), которому принадлежит обогатительная фабрика в штате Огайо. В Urenco считают, что на увеличение производства урана в США, которое позволило бы заместить поставки Росатома, понадобится более 10 лет. Эта зависимость делает американские АЭС уязвимыми в случае вероятного прекращения импорта российского обогащенного урана.

«Когда-то США доминировали на рынке ядерного топлива, но целый ряд факторов, включая сделку с Россией после распада СССР, позволил Москве монополизировать половину мирового рынка», — отмечают журналисты The New York Times.

Фото: Urenco

Какие страны могут заменить Россию на американском рынке урана

Заменить Россию в качестве поставщиков ядерного топлива для США могут Казахстан и Нигер. Эти страны выступают традиционными поставщиками урана, рассказал NEWS.ru американист Борис Межуев. Поскольку политическая ситуация в Нигере сейчас очень сложная, американцев интересует в первую очередь Казахстан.

«Больше всего Вашингтон пытается выйти именно на казахстанские ресурсы. Главным препятствием для США могут стать союзнические отношения не только с Россией, но и с Китаем, который совершенно не рассчитывает, что США вклинятся в евразийское подбрюшье. Но если США удастся заключить сделки с Казахстаном, то в целом его ресурсов хватит, чтобы заменить Россию», — заявил Межуев.

Он подчеркнул, что для Москвы сейчас главное — не допустить выхода Казахстана из евразийской связки, чтобы он сохранил если не пророссийский, то хотя бы проевразийский курс.

«Прекращение поставок российского урана в США может иметь негативный характер, так как фактически пропадет последняя зависимость Вашингтона от Москвы. По всей видимости, предстоящие встречи лидеров России и Казахстана будут посвящены этому вопросу. А подобные заявления как раз и звучат в преддверии этих контактов», — считает политолог.

Напомним, президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, в ходе которого он проведет переговоры с лидером центральноазиатской республики Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как Европа зависит от российского урана

В вопросе поставок обогащенного урана Европа также зависит от Москвы, хотя и в меньшей степени. Россия по-прежнему единственный в мире производитель топлива повышенного обогащения (HALEU), необходимого для современных ядерных реакторов. И внезапное прекращение российских поставок — серьезная угроза для европейской энергетической безопасности. На Западе этого всерьез опасаются, поскольку, как напоминает NYT, «Россия часто использует энергетику в качестве геополитического инструмента».

«У Европы потребности не такие огромные, хотя европейцы также пытаются отойти от этого вопроса. При этом ядерная промышленность развивается активно, особенно во Франции», — отметил Межуев.

Он напомнил, что тема поставок казахстанского урана во Францию была одной из ключевых тем переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева на прошлой неделе.

Казахстан и Узбекистан входят в список крупнейших производителей урана, в котором нуждается французская энергосистема, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по международным делам Сайгидпаша Умаханов. Он отметил, что до сих пор ядерное топливо, питающее европейские реакторы, закупалось в России и странах Африки.

«Сейчас Африка и Россия сомневаются в актуальности поставок для Франции атомного топлива, поскольку Франция предпочитает спонсировать антироссийски настроенных сторонников терроризма и хочет дестабилизировать обстановку в России», — пояснил Умаханов. Поэтому, по его словам, Парижу важно не упустить центральноазиатские страны в качестве поставщиков.

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