«Ядерная война»: Такер Карлсон предрек судьбу США после операции ХАМАС Такер Карлсон: США обанкротятся из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести США к банкротству и войне с Ираном, уверен американский журналист Такер Карлсон. Штаты ждет беспрецедентный экономический кризис, заявил ведущий в своей программе в Twitter (Х).

Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис, — резюмировал журналист.

Такер уверен, что США ждет новая Великая депрессия в случае банкротства. По его словам, миллионы человек из беднейших стран мира приехали в Штаты только за последние годы, и большинство из них живут на пособия. Поэтому, заключил журналист, легко представить, что ждет общество, если деньги вдруг кончатся.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о готовности властей США помогать не только Украине, но и Израилю. Кирби заверил, что администрация Джо Байдена намерена и дальше добиваться выделения средств для Киева.