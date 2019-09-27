https://static.news.ru/photo/4088fc8a-e1d3-11e9-b454-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал в социальной сети ролик, в котором раскритиковал бывшего вице-президента Джона Байдена и Демократическую партию страны.

Видео над названием «Я высушу это болото» американский лидер разместил в Twitter. В нём речь идёт о скандале с увольнением экс-генпрокурора Украины, занимавшегося расследованием деятельности компании сына Байдена.

Байден пообещал Украине миллиард долларов за увольнение генерального прокурора, расследовавшего дело компании его сына. Но когда Трамп попросил Украину расследовать это на предмет коррупции, демократы решили начать процедуру импичмента, — говорится в записи.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».