«Я выиграл выборы»: Трамп вновь заявил о своей победе

https://static.news.ru/photo/56d07ce0-2816-11eb-8de2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп не намерен без боя оставлять пост. Политик заявил, что именно он выиграл выборы президента США.

Я выиграл выборы! — лаконично написал он в Twitter.

I won the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Голосование за кандидатов на пост главы американской администрации состоялось 3 ноября. Официальные результаты до сих пор не объявлены, но, по предварительным подсчётам, победу одерживает соперник Трампа, демократ Джо Байден. Действующий президент неоднократно заявлял, что во время подсчёта бюллетеней имели место подлоги и нарушения, он намерен оспаривать исход выборов в суде.

Согласно избирательному законодательству США, решающими являются голоса выборщиков из разных штатов, общее число которых составляет 538. Таким образом, одному из кандидатов необходимо для победы набрать 270 голосов выборщиков.

Одним из наиболее спорных моментов на нынешних выборах было голосование в Пенсильвании, которое даёт победителю 20 голосов выборщиков. Трамп утверждает, что в этом штате наблюдатели не могли получить доступ к 700 тысячам бюллетеням. Что, по его словам, является конституционным нарушением, поэтому именно он побеждает в этом штате.

Вместе с тем в определённый момент Трамп допустил, что следующим президентом США будет не он. Об этом он сказал в ходе обсуждения карантинных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент заявил, что его администрация не намерена вводить в стране локдаун, однако неизвестно, как поступит новая администрация.

Тем не менее, пока подсчёт голосов не завершён, Трамп не собирается сдавать позиции. Как писал NEWS.ru, он пообещал подать большое число крупных исков, чтобы доказать, что выборы главы государства прошли с нарушением конституции.