«Я также испытываю боль»: Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за Газы Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за подхода США к конфликту в Газе

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри Госдепартамента по поводу подхода американской администрации к палестино-израильскому конфликту, сообщает телекомпания CNN. В ее распоряжение оказалось письмо, направленное главой американской дипломатии своим сотрудникам.

Некоторые люди в Госдепартаменте могут не соглашаться с нашими подходами или считать, что мы можем сделать что-то лучше. Я знаю, что для многих из вас страдания, вызванные этим конфликтом, наносят глубокий личный ущерб. Я также испытываю боль, которую вы чувствуете, наблюдая, как дети, пожилые люди, женщины и другие гражданские лица страдают, — написал Блинкен.

Он также признал, что погибло «слишком много палестинских мирных жителей». По словам дипломата, необходимо «делать больше, чтобы уменьшить их страдания».

Ранее стало известно, что американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) подала иск в федеральный суд против администрации президента США Джо Байдена. Главу государства обвинили в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа. Правозащитники уличили Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина в том, что они не воспользовались своим влиянием «для предотвращения геноцида».