«Я расстроился»: Трамп раскритиковал Байдена за видеосаммит с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике то, как действующий американский лидер Джо Байден провёл видеосаммит с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, когда он наблюдал за происходящим, то был очень расстроен. Свою оценку он дал на выступлении в штате Флорида, фрагменты записи выложены в Twitter.

Я видел его вместе с Путиным пару дней назад, и я был очень расстроен, — сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что не станет говорить, что «Байден некомпетентный».

Что конкретно расстроило Трампа, он не уточнил. При этом 7 декабря были показаны только видеокадры приветствия двух президентов.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

При этом помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор глав США и России был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа по закрытой видео-конференц-связи.