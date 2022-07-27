«Я — «она» и женщина»: Камала Харрис назвала себя на встрече Камала Харрис назвала свои местоимения на встрече с лидерами по защите прав инвалидов

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис на встрече с лидерами по защите прав инвалидов по вопросам репродуктивных прав в Вашингтоне, округ Колумбия, объяснила свою «гендерную принадлежность» и назвала местоимения, с которыми к ней стоит обращаться. Видео со встречи публикует Telegram-канал «Пул № 3».

Я Камала Харрис, мои местоимения — «она» и «её», я женщина, сидящая за столом в синем пиджаке, — пояснила присутствующим вице-президент США

Это немало удивило пользователей, который стали обсуждать в соцсетях странное представление своей персоны Камалой Харрис. «Честно говоря, я хотел бы знать, является ли указание ваших местоимений, предпочтительного пола и цвета одежды новым требованием правительства», «Это самая странная вещь, которую я когда-либо видел», «Вот почему весь мир смеётся над нами!», пишут в комментариях пользователи.

Ранее певица и актриса Дженифер Лопес заявила, что её 14-летняя дочь Эмма Энтони не считает себя мужчиной или женщиной и относится к небинарным персонам. Обладательница звезды на Аллее Славы пригласила ребёнка на сцену и предупредила аудиторию, что отныне к Эмме нужно обращаться без гендерной окраски с помощью местоимения они/их.