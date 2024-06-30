«Я не чувствовал»: Байден сделал признание жене после дебатов с Трампом Байден заявил жене, что не понимает произошедшего на дебатах с Трампом

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден признался своей жене Джилл, что не знает, что произошло на его дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, передает агентство Bloomberg. Хозяин Белого дома признался, что ощущал недомогание.

После дебатов прошлым вечером он сказал: «Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя очень хорошо», — заявила супруга президента.

Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предположил, что члены Демократической партии вынудят Джо Байдена покинуть пост президента Соединенных Штатов после дебатов. Он добавил, что американского лидера не нужно жалеть, поскольку, проснувшись, «он не вспомнит» прения.

До этого СМИ информировали, что Демократическая партия может пойти по пути замены действующего президента США после его «бессвязного» выступления на дебатах. По данным источников, существует как минимум 10 кандидатов, которых рассматривают в качестве альтернативы. Первым издание выделяет вице-президента США Камалу Харрис. Далее следуют несколько губернаторов, два сенатора, бывшая первая леди и один министр. При этом Харрис считают менее удачным и вероятным вариантом.