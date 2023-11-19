«Я хорошо это знаю»: Трамп одним словом выразил восхищение Си Цзиньпином Трамп: Си Цзиньпин во время встречи с Байденом выглядел как кусок гранита

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выглядел как «кусок гранита», передает Fox News слова экс-главы страны Дональда Трампа. Таковым китайский лидер и является по натуре, отметил бывший американский глава в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова.

Он [Джо Байден] встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита. Он [Си Цзиньпин] крепок как гранит, я хорошо это знаю. Они [представители Китая] очень умные люди, которым приходится иметь дело с очень глупыми людьми, наш лидер очень глуп, — подчеркнул Трамп.

Ранее Си Цзиньпин впервые за шесть лет приехал в Штаты, чтобы встретиться с американским коллегой и заодно поучаствовать в саммите АТЭС. При этом Байден перед переговорами с Си Цзиньпином заявил, что у Китая есть «реальные проблемы», имея в виду ситуации в китайской экономике — рост безработицы и кризис в сфере недвижимости.

До этого Си Цзиньпин во время выступления на приветственном банкете американских дружественных групп заявил, что Китай никогда не делал ставку на проигрыш США. По его словам, Пекин не вмешивается во внутренние дела Вашингтона и не стремится бросить ему вызов.