Стало известно о разработке Западом мирных соглашений по Украине WSJ: Запад пожертвует интересами Украины ради крупной сделки

Фото: МО Украины

Западные правительства заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине, однако их мало волнуют интересы восточноевропейской республики, сообщает The Wall Street Journal. Как утверждают в американском издании, некоторые официальные лица рассматривают варианты крупной сделки, которая не понравится Киеву.

Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы, — сказано в публикации.

По данным журналистов, вопрос «восстановления территориальной целостности» Украины на Западе считают слишком долгосрочной перспективой, однако растущий скептицизм некоторых правительств из-за затянувшихся боевых действий заставляет принимать какие-то решения уже сейчас. Сомнения, к примеру, существуют в США и Германии, где власти опасаются излишних «затрат и рисков».

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон утверждал, что ВСУ продолжают оказывать сопротивление российской армии исключительно благодаря поддержке со стороны США и их союзников и эта зависимость сыграет злую шутку с Киевом. По мнению эксперта, без внешних дотаций Украина прекратит существование всего за пару недель.