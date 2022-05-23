WSJ: в США начались консультации по отправке спецназа в посольство в Киеве WSJ: в США изучают возможность отправки в Киев спецназа для охраны посольства

Силы специального назначения армии США / Фото shutterstock.com

Сотрудники Пентагона и Госдепартамента США обсуждают возможность отправки в Киев военнослужащих спецподразделений. Их миссией должна стать охрана посольства, которое возобновило работу на Украине, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в рамках данной миссии рассматриваются планы по восстановлению присутствия в посольстве американских морпехов, обычно охраняющих дипломатические представительства Вашингтона по всему миру.

По мнению издания, даже такое появление американских сил в Киеве станет эскалацией, если учитывать первоначальные заявления президента США Джо Байдена, заверявшего, что Вашингтон не станет отправлять военных на Украину. Сейчас дипмиссию США в Киеве охраняют сотрудники Службы дипломатической безопасности при Госдепартаменте.

При этом в процессе обсуждения инициативы ряд представителей Пентагона высказал мнение о намерении вернуть на Украину спецподразделения, которые занимались подготовкой украинских вооружённых сил, добавили в The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что 11 мая Джон Кирби, на тот момент занимавший пост пресс-секретаря Пентагона, признал: США, Канада, Великобритания и другие страны Запада на протяжении восьми лет вели подготовку ВСУ и нацбатов к боевым действиям. Также он заявил, что Запад начал поставлять вооружение на Украину задолго до начала спецоперации РФ.