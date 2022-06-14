WSJ: в конгрессе США предложили ограничить инвестиции в Китай

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Американские конгрессмены намерены ужесточить правила инвестиций компаний из США в экономику Китая, сообщает The Wall Street Journal. К настоящему времени подготовлен законопроект, требующий от американского бизнеса раскрытия определенных видов инвестиций, которые должны будут пройти проверку на соответствие национальным интересам США.

В соответствии с предложением американские компании будут обязаны раскрывать данные о новых инвестициях в разные сферы, включая производство аккумуляторов и полупроводников, а также фармацевтику. Также будет сформирована межведомственная комиссия для проверки и блокирования вложений по соображениям национальной безопасности.

Таким образом американские законодатели предлагают ограничить вовлеченность США в технологический сектор экономики КНР, — говорится в публикации.

Американо-китайский деловой совет раскритиковал эту инициативу, назвав ее «беспрецедентной за всю 250-летнюю американскую историю». Организация предупредила, что внедрение таких мер приведет к возникновению неопределенности на рынке и повредит конкурентоспособности США. Американский Минфин также с сомнением отнесся к предложению конгрессменов, отметив риск снижения конкурентоспособности американских компаний и снижения объемов инвестиций.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн потребовал прекратить нечестную дискриминацию четырёх китайских телекоммуникационных компаний, которые работают на территории США. По его словам, американская сторона прикрывается принципами защиты национальной безопасности, создавая удобный подлог для оказания давления на китайские предприятия и подрывая собственную репутацию для коммерческих организаций всего мира.