WSJ: в Белом доме испугались заявления Пентагона по Украине WSJ: слова генерала Милли о переговорах России и Украины противоречат позиции Белого дома

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Марк Милли

Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможном диалоге между Россией и Украиной бросило вызов официальной позиции Белого дома. Так в The Wall Street Journal оценили последствия слов генерала, что зимой появится возможность для начала переговоров с Москвой.

Сейчас в Соединенных Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма. <...> Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что Милли будучи опытным политиком обладает «уникально широким влиянием». При этом в США недавно возникла тенденция к переходу отставных офицеров в высшие эшелоны власти. В Вашингтоне опасаются, что у власти могут оказаться еще больше людей, мнение которых станет противоречить позиции Белого дома и большинства в конгрессе.

Ранее генерал Марк Милли заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине. Это создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах. Офицер уточнил, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.