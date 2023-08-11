WSJ: США пытаются заставить Египет начать поставки оружия на Украину

Фото: МО Украины

США пытаются заставить власти Египта начать поставлять оружие на Украину, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что Каир, пойдя на уступки Вашингтону и отказавшись от поставок ракет России, сейчас активно оказывает сопротивление Белому дому, требующему помочь ВСУ преодолеть нехватку боеприпасов.

Американские чиновники, среди которых министр обороны Ллойд Остин, попросили Египет вместо этого поставлять оружие Украине, стремясь помочь украинскому правительству преодолеть нехватку боеприпасов, — отмечается в материале.

По информации издания, с такой просьбой глава Пентагон Ллойд Остин обращался к главе Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в марте 2023 года. В тот момент руководство страны «было уклончиво», а Вашингтон после этого еще несколько раз обращался с призывом снабдить Украину оружием.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным союзникам с просьбой как можно скорее отправить Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus и американские ATACMS. По его словам, боеприпасы, необходимые для успехов войск на поле боя, будут использоваться «только внутри страны».