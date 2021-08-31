WSJ: США оставили в Афганистане переводчика, спасшего Байдена в 2008 году

Переводчик Мохаммед, помогавший в 2008 году спасти американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгла после посадки их вертолёта в афганской долине из-за снежной бури, не был эвакуирован из Афганистана. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Издание пишет, что в 2008 году экипаж вертолёта подал сигнал о помощи. Тогда американские сенаторы летели из Пакистана в Кабул и вертолёт совершил вынужденную посадку из-за начавшейся снежной бури. На спасение политиков вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США отправился Мохаммед. В наше время он просит президента Байдена спасти его и его семью от талибов.

Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь, — приводит WSJ обращение переводчика.

По данным издания, Мохаммед и четверо его детей скрываются от боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), а попытки мужчины покинуть страну оказались безуспешными из-за бюрократических трудностей. WSJ пишет, что после захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам аэропорта, однако американские военные оказались готовы впустить только его одного, без жены и детей.

Боевики «Талибана» 15 августа вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.