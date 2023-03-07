WSJ: США оказались не готовы к эре конфликтов «великих держав»

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В настоящее время США не готовы к ведению конфликта с «великими державами». Речь, в частности, идет о Китае и РФ. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны страны. По имеющимся данным, в эру такого рода конфликтов Вашингтон вступил пять лет назад, но сейчас существуют определенные препятствия для успешного ведения борьбы.

Среди таких проблем собеседники издания назвали отставание перехода к новым тактикам и сосредоточение на борьбе с терроризмом, погоню за дорогим оружием. которое не оправдало себя, а также разногласия в правительстве по поводу оборонных бюджетов, сокращение числа производителей оружия и потенциальную нехватку персонала в вооруженных силах. Также отмечается, что американские ресурсы поглощает Украина.

Издание обратило особое внимание на наращивание военного потенциала Пекина и возможные проблемы Вашингтона в случае начала конфликта в азиатском регионе. Для решения этих проблем Штаты расширили доступ к военным базам в Японии и на Филиппинах, увеличили финансирование военных исследований и разработок. При этом у США остаются опасения, что передовые вооружения окажутся готовы не ранее 2030-х годов, в то время как Китай, по данным ЦРУ, хочет быть готов вступить в конфликт с Тайванем в 2027 году.

В Китае 5 марта заявили о намерении предпринять в текущем году «решительные шаги» для борьбы с незвисимостью Тайваня. Пекин планирует активно «продвигать процесс мирного воссоединения» с островом.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин успешно отстаивает интересы своей страны, несмотря на давление коллективного Запада. Он сказал, что Путин в свое время принял руководство страной, которая «лежала в руинах», и превратил ее в «мощную сверхдержаву». Риттер призвал русских гордиться своим руководителем, который, по мнению экс-разведчика, «добился результата, несмотря на все попытки помешать ему».