WSJ: США направят Киеву РСЗО дальнобойностью свыше 60 км

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Власти США рассматривают возможность отправки на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО), оснащенных управляемыми ракетами дальностью действия свыше 60 км, сообщает газета The Wall Street Journal. В частности, речь идет о комплексах M31 GMLRS, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 км в зависимости от боеприпаса.

GMLRS, которые США намерены передать Украине, будут оснащены управляемыми ракетами, радиус действия которых превышает 40 миль (64 км), — говорится в статье.

Журналисты обращают внимание, что GMLRS, оснащенные данным типом ракет, вдвое превышают по дальнобойности 155-миллиметровые гаубицы М-777, которые Соединенные Штаты уже поставили Киеву.

Источники The Wall Street Journal также утверждают, что с помощью РСЗО Пентагон намерен укрепить боеспособность украинских войск, при этом «не давая Киеву возможности перевести боевые действия на территорию РФ».

Накануне президент США Джо Байден не исключил возможность отправки РСЗО на территорию Украины, уточнив при этом, что речь не идет о поставке дальнобойных ракет из-за опасений возможного удара по городам России со стороны ВСУ.