WSJ: США могут временно снять санкции с Белоруссии в обмен на транзит зерна

Власти США обсуждают возможность приостановки на полгода санкций в отношении производителей калийных удобрений Белоруссии. Вашингтон может пойти на такой шаг, если Минск, в свою очередь, разрешит транзит зерна из Украины на мировые рынки, сообщает The Wall Street Journal.

Какие-либо подробности, касающиеся возможной временной отмены санкций в отношении Белоруссии издание не приводит. При этом напоминает, что ранее с Вашингтонов вопрос смягчения ограничений в отношении как Минска, так и Москвы обсуждал генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, необходимо обеспечить на мировые рынки полный и беспрепятственный доступ продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, а также продуктов питания украинского производства для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Ранее глава всемирной организации призвал Москву разрешить вывоз зерна из украинских портов. С аналогичной просьбой обратился к президенту РФ Владимиру Путину директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

В МИД России в ответ на призыв ООН заявили, что попросят рассмотреть в качестве ответной меры возможность снятия санкций, наложенных ЕС и США. В ведомстве подчеркнули, что такие вопросы следует рассматривать комплексно.