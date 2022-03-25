WSJ: США готовят санкции против предоставляющих услуги военным РФ компаний

США собираются ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют товары и услуги разведслужбе и военным России. Об этом сообщает Wall Street Journal.

О новых санкциях может быть объявлено уже на следующей неделе, пишет газета. Среди предприятий, в отношении которых Вашингтон может ввести рестрикции, фигурирует компания «Сертал». Она занимается поставками оборудования и оснащением производств.

Также ограничения могут коснуться «Серния инжиниринг», которая разрабатывает и поставляет оборудование для измерений и исследований в области микроэлектроники.

Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет антироссийских санкций с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине. Он добавил, что будут ужесточены и расширены некоторые уже действующие ограничения.