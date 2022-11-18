WSJ: часть сотрудников Meta уволили за захват аккаунтов пользователей

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Более 20 сотрудников компании Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) были уволены или подвергнуты дисциплинарным наказаниям за взлом учетных записей пользователей Facebook (деятельность в РФ запрещена), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В числе подозреваемых оказались нанятые поставщиком кадровых услуг Allied Universal охранники в офисах Meta.

По данным газеты, у экс-сотрудников компании был доступ к механизму соцсети Oops, необходимый для восстановления логинов и паролей после хакерских взломов. С помощью него они продавали доступ к чужим аккаунтам за «тысячи долларов».

Данный инструмент используется лишь в редких ситуациях, например, когда доступ к аккаунту теряют публичные личности и члены их семей. По данным WSJ, за последние годы использование Oops выросло: с 22 000 случаев в 2017 году до 50 270 в 2020 году.

Лица, предоставляющие мошеннические услуги, всегда нацелены на онлайн-платформы, включая нашу, и адаптируют свою тактику, исходя из мер безопасности, которые широко используются в отрасли, — привели в газете слова представителя Meta Энди Стоуна.

По его словам, руководство фирмы намерено и дальше принимать меры против участников таких схем.

В статье говорится о том, что захват чужих аккаунтов в Facebook с целью перепродажи и поставки инсайдерской информации может стать выгодным бизнесом для хакеров. Как указали в газете, происходящее свидетельствует о «масштабной и запутанной проблеме», с которой столкнулась Meta.

Ранее в компаниях по кибербезопасности Group-IB и «Лаборатория Касперского» рассказали, что бизнес в России увеличил расходы на защиту от вирусов, хакерских атак и других киберугроз. В Group-IB уточнили, что сейчас растет спрос на услуги типа Managed XDR по поиску сложных и неизвестных киберугроз и защите от них.