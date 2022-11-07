WSJ: Салливан ведет закрытые переговоры с Ушаковым и Патрушевым по Украине

Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

Газета Wall Street Journal сообщает, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последнее время провел ряд конфиденциальных переговоров с помощником российского президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Тема переговоров — недопустимость использования ядерного оружия и расширения конфликта на Украине.

Издание отмечает, что урегулирование СВО на Украине не является целью вышеуказанных обсуждений.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником (Владимира) Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым, — говорится в сообщении.

По данным источников издания, контакты Салливана не находят поддержки у других высокопоставленных политиков США. Они не считают такое взаимодействие продуктивным в нынешних условиях. Также газета утверждает, что Салливан в диалоге с Киевом призвал послать открытый сигнал о готовности к урегулированию с Москвой.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, однако избегают заявлений, которые могут поставить Украину в определенные «рамки». По мнению собеседников издания, раскол в ЕС станет решающим фактором для начала переговорного процесса между РФ и Украиной.