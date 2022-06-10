WSJ: журналисты США недовольны поведением Байдена

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден рискует потерять поддержку американских журналистов, отказывая им в неформальных интервью и избегая публичных выступлений, пишет The Wall Street Journal. По мнению автора статьи Джеймса Фримана, нежелание президента сотрудничать со СМИ раздражает репортеров и влияет в том числе и на падающий рейтинг президента.

Это пятый президент, работу которого я освещал, и первый, у которого я не взял интервью. Они не чувствуют ни обязанности, ни возможности! — заявил главный корреспондент The New York Times в пуле Белого дома Питер Бейкер.

Журналисты Макс Тани и Алекс Томпсон из Politico рассказали, что во время одной из редких встреч с прессой Байден не отвечал на вопросы, а сразу начал критиковать то, как в медиа освещают работу его администрации. Кроме того, со времени вступления в должность президент не появлялся в так называемых сидячих интервью для газет и агентств, а также не провел ни одного полноценного разговора с поддерживающим демократов телеканалом CNN. Фриман предположил, что Байдена ограничивают в общении с журналистами из-за неспособности контролировать заявления.

Ранее ведущий Fox News Грег Гатфелд предположил, что президент США может уйти в отставку до окончания срока своих полномочий, поскольку его рейтинг продолжает падать на фоне роста цен на топливо и других социально-экономических проблем в стране. Гатфелд также припомнил жалобы Байдена на сотрудников его администрации, которые якобы переиначивают его высказывания, что и приводит к падению его рейтинга. Ведущий предложил Байдену назвать поимённо тех, кто вызывает его недовольство, одновременно усомнившись в том, что хозяин Белого дома сможет вспомнить их имена.