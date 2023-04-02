WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера Издание WSJ потребовало от российских властей освободить его репортера Гершковича

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Гершкович

Американская газета Wall Street Journal потребовала от российских властей незамедлительно освободить своего репортера Эвана Гершковича, который был арестован на прошлой неделе по подозрению в шпионаже. По их словам, он всего лишь освещал события в России.

Wall Street Journal настаивает на немедленном освобождении нашего коллеги Эвана Гершковича, замечательного журналиста, задержанного во время освещения событий в России. Мы осведомлены о мировых событиях благодаря бесстрашной работе таких репортеров, как Эван, — говорится в заявлении издания, опубликованном в субботу вечером.

В заявлении подчеркивается, что газета считает обвинения против своего журналиста «жестоким оскорблением» свободы прессы. В издании добавили, что ни один репортер не должен быть задержан только за выполнение своей работы.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором свeдений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.

После этого руководство издания Wall Street Journal призвало выслать из США посла России и всех российских журналистов. По мнению представителей издания, Байден должен изучить возможность дипломатической и политической эскалации ситуации.