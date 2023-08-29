СМИ предположили, когда Киев завершит переговоры по гарантиям безопасности WSJ: Киев может завершить переговоры по гарантиям безопасности в 2024 году

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Pres

Владимир Зеленский

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины могут завершиться в 2024 году, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом речь идет о некоторых двусторонних договоренностях, также нет единства мнений по поводу объема обязательств.

Европейские чиновники предупреждали, что подготовка планов займет несколько месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут достигнуты только в следующем году, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что такие переговоры с Украиной пока ведут только США и Великобритания, в ближайшее время их начнет проводить Франция. Тем временем американские чиновники надеются снова встретиться с украинской делегацией для обсуждения гарантий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предоставят Киеву гарантии безопасности по израильской модели. Он добавил, что соглашение не сорвется, даже если хозяин Белого дома Джо Байден не одержит победу на предстоящих президентских выборах, поскольку решение по таким вопросам выносит конгресс.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Киев и Лондон приступили к переговорам по предоставлению Украине гарантий безопасности. Он выразил надежду, что первые двусторонние договоры по данному вопросу будут заключены уже до конца текущего года.