WSJ: экс-президент США Никсон предвидел ухудшение отношений Москвы и Киева WSJ: экс-президент США Никсон предвидел ухудшение отношений Москвы и Киева еще в 1994 году

Фото: JT Vintage/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ричард Никсон

Экс-президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на территории Украины еще 30 лет назад, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Согласно опубликованному материалу, в 1994 году Никсон написал соответствующее письмо действующему на тот момент главе Белого дома Биллу Клинтону. Он оценил обстановку на Украине как «взрывоопасную» и призвал усилить внимание американских дипломатов в Киеве.

Если обстановка выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом. Ввиду важности Украины, я незамедлительно прошу вас усилить наше дипломатическое присутствие в Киеве, — приводит WSJ слова из обращения Никсона к Клинтону.

Ранее Билл Клинтон заявил, что сожалеет из-за своего участия в уговорах Украины отказаться от ядерного оружия. По его словам, именно он в 1994 году заставил Киев пойти на такой шаг. 76-летний политик подчеркнул, что в Киеве тогда называли ядерное оружие единственной защитой «от экспансионистской России».

В июле экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для завершения украинского конфликта в течение одних суток необходимо предложить одной стороне «кучу денег», а другой заявить, что та их не получит.