WSJ: экспорт российской нефти морем снизился на 22% WSJ: экспорт российской нефти по морю в декабре уменьшился на 22%

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Газета Wall Street Journal сообщила, что в декабре текущего года экспорт российской нефти морским путем снизился на 22%, если сравнивать со средними показателями за 11 предыдущих месяцев. Сославшись на аналитическую компанию Kpler, издание заявило, что в декабре Москва в среднем экспортировала по морю около 2,5 млн баррелей в день.

Издание напомнило, что именно в начале декабря начали действовать нефтяные санкции западных стран. В частности, ЕС перестал принимать перевозимую по морю нефть из России, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели потолок цен при морских перевозках.

Президент РФ Владимир Путин ответил на действия недружественных стран указом о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Ранее политолог Василий Колташов заявил, что указ Владимира Путина о запрете на продажу российской нефти странам, которые присоединились к введению потолка цен, приведет к нехватке сырья в Европе. Страны ЕС начнут испытывать трудности с поставками топлива, а у России появятся новые возможности, считает он.