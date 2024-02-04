WSJ: директора Tesla употребляли наркотики с Маском, чтобы не огорчать его WSJ: члены совета директоров Tesla и SpaceX употребляли наркотики с Маском

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Некоторые члены совета директоров Tesla и SpaceX употребляли наркотики вместе с гендиректором компании Илоном Маском, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, сотрудники компаний пошли на это из-за страха огорчить Маска и лишиться «социального капитала».

Уточняется, что ряд бывших и действующих членов совета директоров компаний Tesla и SpaceX, принадлежащих Маску, осведомлены о том, что предприниматель употреблял наркотики, однако не обращались в суд по этому вопросу.

Как утверждает WSJ, Маск употреблял кетамин во время встреч с членом совета директоров Tesla, а также сооснователем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией. Вместе с предпринимателем наркотики употребляли бывшие члены совета автоконцерна Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, а также брат миллиардера Кимбал Маск, который по-прежнему входит в совета директоров Tesla и SpaceX. Кроме того, сообщает газета, братья и близкие Маска посещают вечеринки с наркотиками в одном из бутик-отелей в Мексике.

При этом, по данным WSJ, в компании обеспокоены тем, в каких объемах Маск и члены совета директоров Tesla употребляют запрещенные вещества. Так, один из друзей предпринимателя Ларри Эллисон приглашал Маска приехать к нему на Гавайи, чтобы тот мог отдохнуть.

Ранее Маск объяснил отзыв более двух миллионов автомобилей Tesla. По словам предпринимателя, процедура предполагает замену нескольких пикселей на экране.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.