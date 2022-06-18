WSJ: действия России в Сирии могут привести к конфликту с США

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Пусковая установка зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на российской авиабазе Хмеймим

Власти США выражают обеспокоенность из-за действий России в Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников. В материале речь идет о недавних авиаударах ВКС РФ по базам коалиции, возглавляемой США. По словам собеседников издания, операции российских военных в стране могут привести к прямому вооруженному конфликту с американской стороной.

В этом месяце российские силы провели серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии, в том числе на этой неделе были атакованы базы в южной части страны. Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что просчет ВС РФ может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии, — передает WSJ.

1 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими.

Впоследствии президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения между сирийскими и турецкими войсками на территории республики. По словам главы САР, это может произойти в случае вторжении со стороны Анкары и народного сопротивления.