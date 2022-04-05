WSJ: Boeing не может достроить два новых самолёта для президента США

Компания Boeing Co. столкнулась с проблемами при строительстве двух новых самолётов Air Force One для президента США. Производство лайнеров затягивается из-за проблем на предприятии, нарушений регламента и, возможно, употребления алкоголя на рабочем месте, утверждает Wall Street Journal.

Так, в процессе строительства одного из самолётов рабочие хотели перенести его вес со специальной конструкции типа строительных лесов на подъёмники, приводит пример газета, хотя проектная нагрузка подъёмников на такой вес не рассчитана.

И хотя, согласно заявлениям ВВС США, такого рода инциденты не привели к повреждениям воздушного судна, проверка показала, что руководитель бригады не обладал достаточной квалификацией. Сотрудники же нарушали рабочий регламент, а один из них и вовсе не прошёл тест на наркотики.

Ситуация была исправлена, и были приняты меры по предотвращению подобных случаев в будущем, — цитирует издание комментарий представителя ВВС.

Ранее компания сообщила о том, что на одном из строящихся самолётов для президента США были найдены две пустые мини-бутылочки из-под текилы. Администрация до сих пор не может выяснить, кто был причастен к этому случаю. А уже после этого за пределами производственной зоны была обнаружена ещё одна бутылка из-под спиртного, но это уже, вероятно, не имело отношения к строительству «борта номер один».

Заказ на строительство двух новых самолётов для президента был размещён ещё в 2018 году при президенте Трампе. Сумма заказа составляла $3,9 млрд. Сдать новые самолёты компания должна была к концу 2024 года. Однако Boeing уже предупредил, что может задержать поставку на 17 месяцев. ВВС США оценивают этот срок в два года.

Ранее сообщалось, что акции американской компании Boeing на предварительных торгах 21 марта рухнули на 7% на фоне новости о крушении пассажирского самолёта в Китае. На борту потерпевшего крушение Boeing 737 находились 133 человека.