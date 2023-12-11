WSJ: Байден подготовил для Украины неприятный сценарий WSJ: Байден может обсудить с Россией раздел Украины вдоль линии фронта

Фото: The White House/Adam Schultz

Президент США Джо Байден подготовил для Украины неприятный сценарий, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, американский лидер может обсудить с Россией раздел украинской территории вдоль линии фронта, чтобы потом предложить членство в НАТО только западным частям Украины, находящимся под контролем Киева.

Байден отказался поддержать немедленное вступление Украины в Организацию Североатлантического договора. Я предсказываю, что он предложит членство в НАТО [западным] частям Украины в качестве пряника, чтобы заставить президента Владимира Зеленского согласиться на этот нечестивый раздел, — пишет журналист WSJ.

Обозреватель газеты подчеркнул, что значительную часть замороженных на Западе российских активов, которыми Байден «владеет в качестве разменной монеты», могут передать Украине «в качестве подсластителя». Журналист также добавил, в каждый конфликтный момент своего президентства Байден шел на уступки, чтобы создать иллюзию дипломатического успеха. По его словам, не исключено, что американский лидер и сейчас пойдет на сделку, чтобы поставить точку в украинском конфликте.

Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид ранее заявил, что Украине придется уступить России часть территорий для завершения конфликта. Он также выступил против отправки дополнительной финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что страна не сможет одолеть РФ.