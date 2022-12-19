WP: западные спецслужбы проверяют российских инвесторов в сфере IT

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Сотрудники западных спецслужб проводят проверки против инвесторов российского происхождения, пишет The Washington Post. По данным издания, последние подозреваются в возможной помощи РФ по развитию передовых IT-технологий, включая разработки в сфере ИИ, а также квантовых вычислений. Представители спецслужб считают, что россияне финансировали подобные проекты за счет американских стартапов.

Если бы существовало намерение вложить российские деньги в стратегические технологии в США, то именно таким образом это и делалось бы, — заявил изданию один из представителей спецслужб США.

По данным газеты, власти США были обеспокоены тем, что инвестиции, о которых идет речь, направили в сектор стратегически важных технологий. При этом, как указано в тексте статьи, инвесторы, предположительно, имели связи с российским правительством.

В материале говорится о том, что перед переездом в США выходцы из РФ были связаны с тремя российскими компаниями, против которых позже Вашингтон наложил санкции: технопарком «Сколково», Российской венчурной компанией и Российским квантовым центром. Как сообщает издание, особый интерес в рамках проверок представляет бизнесмен Виктор Вексельберг, руководивший проектом создания инновационного центра «Сколково».

В сентябре телеканал NBC сообщил о том, что сотрудники ФБР и полиции США провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, которые могут быть связаны с Вексельбергом. По данным источника, американские правоохранители провели обыски в высотке на Парк-авеню на Манхэттене и в особняке в Саутгемптоне.