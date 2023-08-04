Вооруженные силы Украины решили задействовать второй эшелон войск, сообщила американская газета The Washington Times. Так, к наступлению на населенный пункт Работино в Запорожской области был привлечен 10-й армейский корпус, говорится в публикации.
Последняя неделя боев была важной, потому что они (ВСУ. — NEWS.ru.) решили активнее задействовать второй эшелон войск, — говорится в материале.
Газета назвала решение ВСУ задействовать резервы «импровизацией». По мнению авторов статьи, украинское командование хочет посмотреть, как это повлияет на наступление, продолжающееся уже два месяца.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что у ВСУ нет четко установленных временных рамок для контрнаступления. Он также отметил, что командование войсками следует системе НАТО в своем управлении.
Американский канал CNN тем временем заявил о начале нового этапа контрнаступления Украины. По данным вещателя, об этом могут свидетельствовать активные попытки ВСУ создать брешь в российской обороне. Речь в первую очередь идет о южных рубежах РФ.