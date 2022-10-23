WP: власти США обеспокоены возросшим влиянием Илона Маска

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/Global Look Press

Илон Маск

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вызывает все больше опасений у чиновников Белого дома, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Причиной стали его возросшее политическое влияние и «безрассудные» заявления.

Он считает себя таким подарком человечеству, что ему не нужны никакие защитные ограждения, что он все знает лучше всех, — цитирует издание одного из своих собеседников.

По данным газеты, прежде Маск поддерживал дружеские связи с экс-президентами США демократом Бараком Обамой и республиканцем Дональдом Трампом. Теперь же он резко критикует действующего президента Джо Байдена. Кроме того, основатель SpaceX сейчас чаще общается с властями других стран, чем с чиновниками США, отмеают авторы.

Раздражение в Вашингтоне вызывают также заявления Маска по поводу разрешения ситуации на Украине, считают в WP. Источники издания уверяют, что американские чиновники уже стараются снизить свою зависимость от Маска, а в правительстве многие настаивали на том, чтобы более тщательно проверить покупку Маском Twitter, поскольку она может позволить миллиардеру еще больше усилить влияние.

При этом в Белом доме не хотят лобовой конфронтации с Маском. В администрации считают, что достижения бизнесмена действительно восхищают.

В Пентагоне многие видят в Маске секретное оружие, — подчеркнули в WP.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ политолог Юрий Рогулев заявил, что заявления Илона Маска касательно Украины вызвали бурное беспокойство в Белом доме. По его словам, Маску пригрозили проверкой из-за недавней критики в сторону властей США. Политолог напомнил, что миллиардер является одним из наиболее популярных авторитетных американских предпринимателей, к которому прислушиваются.