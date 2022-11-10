WP: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах президента США

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Соратники экс-президента США Дональда Трампа призывают его не торопиться с объявлением об участии в выборах главы государства в 2024 году. Причиной они называют разочаровывающие результаты выборов в конгресс страны. Об этом стало известно газете The Washington Post.

Ранее Трамп назвал результаты выборов конгресс «отчасти разочаровывающими». Вопреки ожиданиям, представители Республиканской партии пока не смогли взять под контроль ни одну из двух палат. При этом политик посчитал выборы личной «очень большой победой». Он также заявил, что победы кандидатов от Республиканской партии на выборах в конгресс являются его заслугой, а все поражения, которые потерпели республиканцы — не его вина.

В знак того, что положение Трампа ухудшилось и он вновь стал неуверенно стоять на ногах, некоторые давние союзники теперь призывают его отложить объявление о выдвижении на участие в президентских выборах, которое он планировал сделать на следующей неделе в качестве победного круга для «красного цунами», которое не материализовалось, — говорится в сообщении издания.

По словам собеседников газеты, в настоящее время политик интересуется мнением своих советников, окончательное решение пока не принято.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Огайо пообещал в ближайшее время сделать «очень большое» объявление. Согласно анонсу политика, это произойдет 15 ноября во Флориде. Телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Трамп активно обсуждает возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года. Отмечается, что таким образом политик намеревался приписать себе предполагаемую тогда победу Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс 8 ноября.