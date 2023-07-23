WP: США все еще не готовы поставлять Украине ракеты ATACMS

Фото: Defense Ministry / Global Look Press

США не намерены поставлять Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники. По ее данным, в ближайшее время Вашингтон не изменит своего решения несмотря на «давление законодателей и просьбы Киева».

Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, — говорится в публикации.

Чиновники американской администрации и Пентагона сообщили, что перемен в подходе США по данному вопросу не произошло, в Вашингтоне не велось обсуждений по теме поставки Украине ракет ATACMS. Газета указывает, что основное беспокойство в Белом доме вызывает ограниченность числа таких снарядов в запасах Пентагона. По данным издания, с начала производства их насчитывается четыре тысячи, 900 были проданы союзникам США.

Ранее стало известно, что Вашингтон может передать Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. В него войдут боеприпасы для противовоздушной обороны Patriot и снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также комплексы TOW, Javelin и системы NASAMS.