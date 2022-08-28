WP: США расширили поставки вооружений на Украину морем

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон в последние месяцы расширил доставку вооружений на Украину морским транспортом. Выбор в его пользу обусловлен тем, что морем получается перевозить большие объемы грузов, чем по воздуху, сообщает Washington Post.

Издание отмечает, что поставки оружия по морю серьезно расширились весной, когда США стали предоставлять Украине гаубицы и другие тяжелые вооружения, которым требуется большой запас боеприпасов. По воздуху доставки происходят быстрее, но по морю перевозятся значительные объемы грузов, а это дает Украине возможность создавать запасы вооружений.

Когда мы начали предоставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов. <....> Мы смогли начать использовать больше морского транспорта для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда зачастую даже до того, как они были запрошены, — рассказал представитель Транспортного командования ВС США Стивен Паттхофф.

В издании сделали вывод из расширения вариантов поставок вооружений Киеву, что в США допускают затяжной конфликт на Украине — он может «продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет».

Ранее стало известно, что американская газета Politico предположила: США поставляют Киеву больше военной помощи, чем рассказывается. В частности, Вашингтон отправил на Украину противорадиолокационные ракеты HARM, хотя о таких вооружениях не сообщалось. Издание также приводит сведения о включенных в последний пакет помощи управляемых артиллерийских снарядах Excalibur. Данный шаг в Вашингтоне не афишировали.