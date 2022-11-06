WP: США призвали Киев показать открытость к переговорам с Москвой WP: Вашингтон в частном порядке просит Украину показать открытость к переговорам с Россией

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Белый дом в частном порядке просит руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией. Это требуется для сохранения поддержки Киева со стороны других стран, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседник издания подчеркнул, что американские чиновники не подталкивают Киев к столу переговоров, они лишь хотят сохранить поддержку Украины в тех столицах, где у избирателей возникают опасения по поводу растягивания сегодняшнего конфликта на годы.

Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти, — отмечается в публикации.

Ранее член палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил, что считает возможным урегулирование почти любого политического спора без развязывания войны. Госар публиковал письмо, в котором приглашал президентов России и Украины в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры.