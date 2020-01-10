Военные силы США проводили ещё одну операцию по ликвидации в день убийства генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом
Соединённые Штаты собирались ликвидировать ещё одного командира подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Резы Шахлая. Однако операция закончилась неудачей, отмечает издание.
Аналитики прогнозируют, что США могут повторить попытку ликвидации Резы Шахлая. Командира считают причастным к нападениям на военные силы США в Ираке.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Касем Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен