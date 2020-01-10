Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/GlobalLookPress

Гражданина Ирана с мачете, топориком с остроконечным лезвием и крупной суммой наличных денег задержала полиция около загородной резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на материал в Palm Beach Daily News.

Гражданина Ирана с мачете, топориком с остроконечным лезвием и крупной суммой наличных денег задержала полиция около загородной резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на...