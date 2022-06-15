WP: США отправят Украине еще восемь РСЗО HIMARS WP: первые американские РСЗО HIMARS готовятся развернуть на Украине

Фото: AFLO/Global Look Press

Власти США готовятся передать Украине вторую партию реактивных систем залпового огня (РСЗО). Она будет состоять из восьми установок HIMARS, заявил обозреватель Дэвид Игнатиус в статье, опубликованной The Washington Post.

Автор публикации напомнил, что четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним вошли в пакет военной помощи, о котором в США объявили в начале июня. Ссылаясь на источники среди должностных лиц из Вашингтона, Игнатиус отметил, что те системы уже на Украине, обучение военнослужащих ВСУ работе с ними должно завершиться 15 июня, а на следующей неделе четыре системы HIMARS будут развернуты.

Еще восемь [систем] прибудут в скором времени, — уверяет Игнатиус.

Ранее стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает: заявления Пентагона о поставках Украине РСЗО HIMARS показывают готовность США к эскалации. По его словам, это не демонстрация устремлений к мирному урегулированию ситуации на Украине. Дипломат предположил, что Вашингтон показывает единомышленникам отсутствие альтернативы «курсу на накачку киевского режима вооружениями».