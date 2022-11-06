WP: США направили в сторону Ирана военные самолеты WP: после сообщений о Саудовской Аравии США направили в сторону Ирана военные самолеты

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Пентагон направил военные самолеты в сторону Ирана. Это произошло после появления сообщений о подготовке Ираном атаки на Саудовскую Аравию, сообщает Washington Post.

Издание не уточняет, куда и когда именно направились американские самолеты.

Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии, — подчеркивается в публикации.

По мнению издания, отправкой самолетов Вашингтон показал прочность и важность партнерства между США и Саудовской Аравией.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия поделилась с Пентагоном данными разведки о «неизбежной атаке» из Ирана. По данным Эр-Рияда, целями Тегерана станут объекты на территории королевства. Иран якобы намерен провести атаки и на само королевство, и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Причиной атаки называется желание Тегерана якобы «отвлечь внимание от внутренних протестов».