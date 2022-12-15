WP: США намерены поставить Украине оборудование для создания «умных бомб» WP: США намерены дать Украине оборудование для преобразования боеприпасов в «умные бомбы»

Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

Вашингтон планирует отправить в Киев оборудование, позволяющее преобразовывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Продвинутое оборудование позволит повысить эффективность разных видов оружия, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Администрация [президента США Джо] Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в «умные бомбы», которые могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности, — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что оборудование включает устройства глобального позиционирования, его можно прикрепить к разным видам вооружений. При этом собеседники издания, не смогли подтвердить, что Байден одобрил передачу такого оборудования Киеву, и не уточнили, с какими видами оружия оно способно работать.

Ранее издание Foreign Policy заявило, что американское Министерство обороны выражает недовольство из-за больших военных поставок Украине. Отмечается, что пороговые значения боеприпасов предусмотрены Пентагоном в расчете на непосредственный конфликт США и НАТО с Россией.